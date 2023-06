Nürnberg vor 1 Stunde

Badbetreiber äußert sich

Mädchen bei Rutsch-Unfall in Nürnberger Bad schwer verletzt - wie konnte es zu dem Vorfall kommen?

Nach einem tragischen Unfall in Nürnberg beschäftigt viele Menschen vor allem eine Frage: Wie konnte es dazu kommen, dass ein Kind beim Rutschen in einem Freibad so schwer verletzt werden konnte? Die NürnbergBad-Leitung bezieht Stellung.