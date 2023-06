Zu einem Badeunfall ist es am Sonntag (11. Juni 2023) in einem Freibad im Nürnberger Westen gekommen. Bei dem Unfall ist ein Mädchen schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.



Das Mädchen im Grundschulalter besuchte am Sonntag das Westbad in der Wiesentalstraße. Gegen 16 Uhr rutschte sie auf einer Bahn der dortigen Mehrbahnenrutsche (vom Auslauf gesehen die Bahn ganz links). Noch bevor das Mädchen das Rutschen-Ende erreicht hatte, rutschte eine weitere Person auf Knien dem Mädchen hinterher. Als das Mädchen aus dem Wasser auftauchte, prallte die andere Person mit den Knien gegen den Kopf des Kindes.

Badeunfall in Nürnberger Westbad

Das Mädchen erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde durch anwesende Badegäste aus dem Wasser geholt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten diese Erste Hilfe. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es mehrere Stunden operiert werden musste. Die Rutschenanlage verfügt grundsätzlich über eine Ampelsteuerung, diese war an dem Tag jedoch nicht in Betrieb.



Bei dem Badegast, welcher dem Mädchen nachgerutscht war, handelte es sich um einen Mann unbekannten Alters. Er trug eine schwarze Badehose.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung übernommen. Zeug*innen, der Badegast, der das Mädchen aus dem Wasser gezogen hat und die Gäste, die Erste Hilfe geleistet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso wird der männliche Badegast gesucht, der mit dem Mädchen zusammenprallte. Hinweise hierzu nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

Vorschaubild: © Hannes P. Albert/dpa