Leoni-Aktie im Sturzflug - so könnte der fränkische Autozulieferer nun reagieren: Der in finanzielle Nöte geratene Automobilzulieferer Leoni aus Nürnberg zieht einen Kapitalschnitt zur Sanierung des Unternehmens in Betracht. "Die laufenden Verhandlungen lassen erwarten, dass es ohne einen Kapitalschnitt der Aktionäre keine Lösung geben wird", teilte Leoni am Freitag (3. Februar 2023) in Nürnberg mit.

Für Leoni war ein bereits sicher geglaubter Teilverkauf geplatzt, der 400 Millionen Euro hätte in die Kassen spülen sollen. Ein Großteil davon wäre zum Jahresende fällig geworden. Anfang der Woche hatte Vorstandsvorsitzender Aldo Kamper seinen Weggang in wenigen Wochen verkündet. Leoni drücken nach eigenen Angaben Nettofinanzschulden in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro.

Nürnberg: Autozulieferer Leoni zieht Kapitalschnitt in Erwägung - Aktionäre vor finanzieller Belastung?

Der Aktienkurs sackte am Freitag deutlich ab: Zeitweise musste die Leoni-Aktie einen Niedergang um 38,36 Prozent hinnehmen, wie etwa das Fachportal "finanzen.net" berichtet. Außerhalb der großen Börsenindizes brach die Aktie des fränkischen Zulieferers um mehr als ein Drittel ein - auf ein Rekordtief von 3,65 Euro.

Ein Kapitalschnitt wird in der Regel vorgenommen, wenn ein Unternehmen hohe Verluste erlitten hat. Er bedeutet eine finanzielle Belastung für die Aktionäre.

