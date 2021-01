Mittelfränkische Kliniken kämpfen mit hohen Covid-19-Patientenzahlen: Am Donnerstag (14. Januar 2021) meldet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) binnen 24 Stunden über 1000 neue Corona-Fälle - allein in Mittelfranken. Viele Kliniken bewegen sich wegen der Fülle an Covid-19-Patienten an der Belastungsgrenze.

"Die Lage ist und bleibt angespannt", teilt die Stadt Nürnberg inFranken.de mit. Nicht nur im Klinikum Nürnberg, sondern in ganz Mittelfranken sind die Zahlen der Corona-Patienten auf Normal- und Intensivstationen hoch. Insgesamt befinden sich in den mittelfränkischen Krankenhäusern momentan knapp 800 Infizierte in stationärer Behandlung.

Covid-19 in Mittelfranken: Fast 800 Infizierte in stationärer Behandlung

Am Donnerstag (14. Januar 2021) hat das Robert-Koch-Institut die nachgemeldeten Fallzahlen aus Nürnberg aktualisiert - demnach übersteigt Nürnberg den 7-Tage-Inzidenzwert von 200 und ist wieder ein Corona-Hotspot. Ab sofort gilt somit die 15-Kilometer-Regelung in der Stadt.

Auch in Erlangen und Fürth bewegen sich die Infektionszahlen nach wie vor auf hohem Niveau. In der Stadt Fürth liegt der Inzidenzwert bei über 200, daher gilt auch hier die 15-Kilometer-Regelung. Insgesamt gab es in ganz Mittelfranken allein in den vergangenen sieben Tagen 2629 neue Fälle.

In den mittelfränkischen Kliniken befinden sich aktuell 659 Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Zusätzlich müssen insgesamt 139 Corona-Infizierte auf den Intensivstationen behandelt werden, berichtet die Stadt Nürnberg inFranken.de (Stand: 13. Januar 2020). Das sind insgesamt fast 800 Infizierte.

Bislang über 1200 Corona-Todesfälle in Mittelfranken

Allein in Nürnberg befinden sich 52 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, 180 müssen auf der Normalstation behandelt werden.

Seit dem Beginn der Pandemie sind in Mittelfranken bislang 1207 Corona-Infizierte gestorben, meldet das LGL am Donnerstag. Das Nürnberger Krematorium kann die hohe Zahl an Toten unterdessen kaum noch bewältigen. Verstorbene müssen teilweise in Kühlcontainern gelagert werden.

Derweil hat die Stadt Nürnberg mehrere geplante Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen untersagt. "Demokratie ist tolerant - aber nicht dumm", betont Oberbürgermeister Marcus König (CSU).