Mit dem "st. katharina open air" von Donnerstag, 16. Juni, bis Donnerstag, 7. Juli 2022, beginnt der Konzertsommer in der Nürnberger Katharinenruine. Auf die elf kompakten Abende mit 20 Konzerten folgen Open-Air-Sommerveranstaltungen wie Kabarett, Konzerte und Kino.

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, ist das Programm für Juni und Juli vollständig und der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat begonnen.

"st. katharina open air" Nürnberg - Musikfestival stellt Musik-Newcomer vor

Das "st. katharina open air" holt zum Teil zwei Mal pandemiebedingt verschobene Konzerte nach, wie von Hazmat Modine oder Me & Reas. Das kleine Musikfestival lädt gerne in Nürnberg noch unbekannte Gesichter ein. So werden neben der stimmgewaltigen Ina Forsman aus Finnland und den berlinerisch vorlauten, musikalisch vielseitigen Frollein Smilla die Shooting Stars der estnischen Folk-Pop-Szene, Trad.Attack!, abendfüllende Konzerte geben. Das "Slow-Down-Festival" und "Musik & Picknick in der Ruine" in Kooperation mit dem club stereo sind mit jeweils mehreren Bands seit Jahren feste Größen beim "st. katharina open air".

Nach zwei Jahren im Ausnahmezustand mit vielen Einschränkungen wird das Publikum die Sommermonate nun in gewohntem Ambiente und mit voller Kapazitätsauslastung in der lauschigen Kirchenruine des ehemaligen Dominikanerklosters genießen können.

Karten ab 18 Euro, 13 Euro ermäßigt, sind im Vorverkauf im Web-Shop (https://kukuq.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/eventlist) und in der Kultur Information, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00, sowie ab 21 Euro, 17 Euro ermäßigt, an der Abendkasse erhältlich.