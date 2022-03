Der 31-jährige Marvin Wägner hat Nürnberg einen selbst entwickelten Pizza-Automaten beschert. Die Idee sollte finanzielle Einbußen seines Unternehmens durch die Corona-Pandemie kompensieren und erwies sich als Volltreffer.

"Endlich!", schreibt ein Facebook-Nutzer unter die Ankündigung des Nürnberger Automaten am 2. Dezember 2021. Eine kritische Nutzerin lehnt diese Erfindung hingegen ab und will lieber die lokalen Pizzabäcker unterstützen. Doch Wägners Pizza-Automaten sollen vor allem Nachtschwärmern ermöglichen, zu jeder Tageszeit in nur vier Minuten eine frische Pizza in die Hand zu bekommen. Wägner habe in seinem Arbeitsalltag selbst oft den Wunsch verspürt.

Nürnberg erhält Pizza-Automaten - weitere sollen folgen

Wägner ist Mit-Inhaber der Firma XT-Sports, zu dem unter anderem ein Veranstaltungsservice mit Equipment-Verleih und Event-Organisation gehöre. "Oft ist man in der Veranstaltungsbranche abends noch unterwegs und will dann noch was essen", erklärt Wägner. "Meistens gibt es dann aber nur die Wahl zwischen McDonald's und Burger King. Daher haben wir uns gesagt, es wäre schön, wenn man mal eine Pizza essen könnte, denn Pizza schmeckt jedem." So entstand die Idee von einem Pizza-Automaten: "Hinfahren, bestellen, mitnehmen", fasst der Unternehmer zusammen.

Die Idee sollte gleichzeitig aus einer pandemiebedingten Umsatz-Krise heraushelfen. Die Sorgen über das geschlossene Ladengeschäft und die Lockdowns hätten Motivation gegeben. Dann sei es darum gegangen, diesen speziellen Automaten zu bauen. In Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Industriemaschinen sei dies schließlich geglückt. "Wir haben im vergangenen September den ersten Automaten auf unserem Betriebsgrundstück in Ansbach aufgestellt. Der kam sehr gut an", schildert Wägner.

So habe nichts gegen eine Expansion gesprochen. "Jetzt haben wir einen Automaten an der OMV-Tankstelle in der Brettergartenstraße 76 in Nürnberg und einen weiteren in Stein in der Hauptstraße 65 an der Esso-Tankstelle." Nicht immer solle der Standort an Tankstellen an. Diese böten sich durch ihre Kundenfrequenz jedoch gut an.

Pizza Margherita, Salami und Co.: Acht Sorten stehen bislang zur Auswahl

Wie funktioniert der Automat nun genau? "Jede Pizza wird im Automaten frisch aufgebacken. Der Automat verfügt über zwei Hochleistungsöfen, die zwei Pizzen parallel backen könnten. Die Rohlinge werden täglich nachgefüllt", so Wägner. Aus diesem Konzept sei die "Pizza Factory" entstanden - ein systemgastronomischer Bestandteil von XT-Sports.

30 Zentimeter messe der Durchschnitt einer Pizza. Hungrige können aus insgesamt acht Sorten wie den Klassikern Pizza Margherita, Salami, Quattro Formaggi oder Prosciutto wählen. Aber auch die Sorte BBQ Pollo mit marinierter Hähnchenbrust und Barbecue-Sauce und eine Pizza mit mediterranem Gemüse gibt es.

"Es sollen demnächst noch weitere Sorten dazukommen. Zum Beispiel Hawaii und Schinken-Champignon. Wir experimentieren auch mit außergewöhnlichen Kreationen, dazu will ich aber noch nicht zu viel verraten", erklärt Wägner. Um Rückschlüsse zu ziehen, wie der Automat ankommt, sei ein digitales System integriert, mit dem man ihn bewerten kann. Darüber hinaus äußern Fans fleißig Standortwünsche auf den Social-Media-Kanälen. Nürnberg könne sich auf zwei weitere Automaten in den nächsten ein bis zwei Monaten freuen, kündigt Marvin Wägner an.