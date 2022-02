Das Corona-Datenblatt des Amts für Stadtforschung und Statistik verfolgt das Ziel, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unterschiedliche Lebensbereiche darzustellen. Das neu erschienene Datenblatt „Februar“ stellt die aktuellen Entwicklungen des Corona-Infektionsgeschehens von Juni 2020 bis Januar 2022 dar, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Im Verlauf des Januars haben die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen und die daraus abgeleitete 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg nie dagewesene Höchststände erreicht. Der höchste Stand an täglichen Neuinfektionen innerhalb des Monats wurde mit 2 689 am 29. Januar verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich von Anfang bis Ende Januar von 200 auf 1 811 extrem gesteigert.

Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Gesundheitsamt die Daten seit dem 27. Januar ohne weitere Prüfungen veröffentlicht und die nachgestellte Qualitätsprüfung im Nachhinein zu Korrekturen führt. Nichtsdestotrotz dürften die so veröffentlichten täglichen Zahlen ein realistischeres Bild der Infektionslage abgeben.

Der bisherige Höchststand der Inzidenz wurde mit einem Wert von 2 020 am 30. Januar erreicht. Für den Februar zeichnet sich eine stark sinkende Tendenz bei den Neuinfektionen und entsprechend der Inzidenz ab, die zur Mitte des Monats hin jedoch erneut ansteigt. Die Zahl der Klinikpatienten, die SARS-CoV-2 positiv getestet sind, ist von 137 am 1. Januar auf 118 am 31. Januar leicht zurückgegangen.

Aber auch hier zeigt sich im Februar ein Anstieg. Der Arbeitsmarkt zeigt in seiner aktuellen Entwicklung leicht erfreuliche Tendenzen, immer gemessen an den Vergleichsmonaten im Jahr 2019. Der Bestand an arbeitslosen Personen im SGB III beschreibt vor allem solche Menschen, die bereits für längere Zeit in Beschäftigung standen und im Regelfall nicht länger als zwölf Monate arbeitslos sind.

Ihr Bestand ist im Verlauf der Pandemie stark angestiegen, befindet sich aber im Januar 2022 wieder auf dem Niveau vom Vergleichsmonat 2019. Die Zahl der Zugänge der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen sinkt im Januar leicht unter das Niveau von Januar 2019. Langzeitarbeitslose im SGB II sind in der Regel bereits länger als ein Jahr arbeitslos und stehen dem Arbeitsmarkt ferner als die Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III.

Ihr Bestand ist seit Beginn der Pandemie ebenfalls sehr stark gestiegen und hat sich in den letzten Monaten auf einem recht stabilen Niveau von nahezu 80 Prozent über den Vergleichswerten von 2019 eingependelt. Zum Januar 2022 zeigt sich hier eine positive Tendenz: Ihre Zahl liegt nur noch etwa 50 Prozent über dem Niveau von Januar 2019.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen zeigt im Januar 2022 ein ähnliches Bild wie im Vormonat. Ihre Zahl lag um etwa 10 Prozent niedriger als im Januar 2019. Für die Indikatoren Insolvenzen und Übernachtungen liegen noch keine Zahlen für Januar vor. Bei den Insolvenzen hat sich das Bild im Dezember gegenüber dem Vormonat jedoch leicht verschlechtert; sie liegen um etwa 27 Prozent über dem Wert von Dezember 2019.

Die Zahl der Übernachtungen ist im Dezember durch die erneute Absage des Christkindlesmarkts erwartungsgemäß weiter zurückgegangen und lag nun um knapp 70 Prozent unter dem Wert von Dezember 2019. Die U-Bahn-Fahrgastzahlen sind nach einer leichten Erholung um die Weihnachtstage im Januar wieder deutlich zurückgegangen.

Sie bewegen sich auf einem Niveau von zwischen 30 und 40 Prozent unter dem Wert von Januar 2019. Die Zahl der Fahrradfahrer schwankt (auch wetterbedingt) weiterhin und übersteigt zum Anfang des Monats Januar deutlich die Zahl des Vergleichsmonats Januar 2019. Zum Ende des Monats liegt sie jedoch deutlich unter dem Wert des Vergleichsmonats.

Das monatliche Passagieraufkommen am Airport Nürnberg ist erneut leicht zurückgegangen und liegt im Januar um rund 73 Prozent unter dem Wert von Januar 2019.