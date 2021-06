Nürnberg vor 1 Stunde

Überschwemmung

Nürnberg: Innerhalb weniger Minuten liefen Keller voll - Starkregen am Abend

Starker Regen und Gewitter zogen am Donnerstag über weite Teile Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor schweren Gewittern in den Abendstunden. In Nürnberg regnete es so heftig, dass innerhalb von ein paar Minuten mehrere Straßen überschwemmt waren.