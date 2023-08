Bub Murdoch, der ehemalige Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers, starb am vergangenen Freitag (4. August 2023) im Alter von 76 Jahren.

Die Mannschaft trauert um die Eishockey-Legende und drückt ihr Mitgefühl in einem Nachruf aus.

Nürnberg Ice Tigers trauern um ehemaligen Cheftrainer Bob Murdoch

"Murdoch übernahm die Ice Tigers während der Saison 1999/00 von Peter Ihnacak und stand bis zur Saison 2001/02 hinter der Nürnberger Bande", heißt es vonseiten der Mannschaft in den sozialen Medien. Nürnberg war gleichzeitig Murdochs letzte Station als Trainer.

Die Kölner Haie führte Murdoch 1995 zur deutschen Meisterschaft. Auch dieses Eishockey-Team trifft der Verlust schwer, berichtet Sport1. Der ehemalige Eishockey-Trainer sei bereits seit Jahren schwer krank gewesen: Er habe an den Demenz-Erkrankungen LBD (Lewy-Body-Demenz) und Alzheimer sowie an Parkinson gelitten, heißt es.

"Unser tiefes Mitgefühl geht an Bob Murdochs Familie und seine Freunde. Ruhe in Frieden, Bob!", verabschieden sich die Ice Tigers.