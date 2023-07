Nürnberg: CJ Franken Küchen GmbH insolvent - Einrichtung wird versteigert

Küchen, Rauminhalte und Co. : Auktion läuft noch

: Auktion läuft noch Kein Käufer für Küchenstudio gesucht: Insolvenzverwalter äußert sich

Die CJ Franken Küchen GmbH in Nürnberg hat in diesem Jahr Insolvenz angemeldet. "Der Geschäftsbetrieb wurde schon lange vor Insolvenzeröffnung eingestellt", erklärt der Insolvenzverwalter im Gespräch mit inFranken.de. Die Restlos Industrieverwertungen & Service GmbH versteigert deshalb aktuell die Einrichtung des Unternehmens in der Brettergartenstraße 97b, darunter befinden sich Büroausstattungen, Musterküchen und vieles mehr.

Seit Dienstag, 18. Juli 2023, ist eine Gebotsabgabe möglich. Im Online-Katalog befinden sich komplette Küchen, Geschirr, Esstische, Bürostühle und Co. - ganze Rauminhalte werden ebenfalls versteigert. Der Abholtermin der ersteigerten Stücke ist für Montag, 14. August 2023, zwischen 8 und 15 Uhr festgelegt. Zuvor muss online nach erfolgtem Zahlungseingang ein entsprechender Termin gebucht werden.

Dieser Abholtag sei vor allem für das "Kleinmaterial" vorgesehen, erklärt Restlos.com-Mitarbeiter Michael Böhme gegenüber inFranken.de. "Diejenigen, die Küchen ersteigern, bekommen noch mehr Zeit." Demnach sei es den Betroffenen möglich, die Küchen bis Mittwochabend, 16. August 2023, abzubauen. Eine Ladehilfe stellt der Dienstleister nicht. Vier Mitarbeiter inklusive des Geschäftsführers seien von der CJ-Franken-Küchen-GmbH-Schließung in Nürnberg betroffen gewesen, erläutert der Insolvenzverwalter im Gespräch mit der Redaktion. Diese seien jedoch "schon anderweitig untergekommen".

Die GmbH sei im September 2020 gegründet worden und habe "ein paar Hundert Quadratmeter" Fläche angemietet. Das Insolvenzverfahren wurde am 9. Juni 2023 eröffnet, ein Käufer werde nicht gesucht. Ende Juni 2023 war auch für den Folienhersteller Polyden aus Hersbruck Schluss - auch hier wird das Inventar nun versteigert. Auch Autozulieferer Rhodius aus Weißenburg musste nach fast 100-jährigem Bestehen Insolvenz anmelden. Weitere Nachrichten aus Nürnberg kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.