Hersbruck: Folienhersteller Polyden hat "Geschäftsbetrieb eingestellt" - Inventar wird versteigert

Hersbruck: Geschäftsaufgabe nach Insolvenzverfahren

Folienhersteller Polyden : Inventar wird versteigert

: Auktion findet online statt

Seit 1958 stellte Polyden Folien und ähnliche Verpackungslösungen her, doch damit war Ende Juni 2023 Schluss. Das Unternehmen habe im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung den Geschäftsbetrieb eingestellt, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Im Auftrag des zuständigen Insolvenzverwalters werde nun das gesamte Inventar online versteigert.

Von den Standorten der Firma in Hersbruck und Heilsbronn stehen Maschinen, Einrichtung und Ausstattung aus den betroffenen Räumlichkeiten zum Verkauf. Dieser soll durch Auktionen auf der Internetseite Restlos.com erfolgen: "Es wird in mehreren Schritten ablaufen, drei Auktionen sind schon gelaufen", erklärt Maximilian Fulde, Mitarbeiter der Plattform, der verantwortlich für diese Versteigerung ist.

Bei der aktuellen Auktion gebe es eine Druckmaschine, Hubwägen, mehrere kleinere Maschinen und andere kleine Teile zu ergattern, so Fulde. Mit 792 Losnummern sei dies die bis jetzt größte Anzahl von Objekten, die im Falle des Folienherstellers Polyden versteigert werde. Vor einem Kauf könne man selbstverständlich zu einem Besichtigungstermin vor Ort kommen, um die angebotenen Objekte zu begutachten.

"Die bisherigen Auktionen waren sehr branchenspezifisch für die Folienindustrie", erklärt Maximilian Fulde. Jedoch richte sich die aktuelle Versteigerung an ein breiteres Kundenspektrum: "Für eine Druckmaschine gibt es nicht so viel Interesse, einen Hubwagen kann aber jeder gebrauchen." Die Zuschläge der aktuellen Auktion gebe es am Dienstag (1. August 2023), aber Interessierte müssen nicht enttäuscht sein, denn es würden noch einige Auktionen folgen.

