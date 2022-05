Nürnberg vor 52 Minuten

Jubiläumsevent

"Lange Nacht der Wissenschaften" feiert am Samstag Comeback - über 750 Veranstaltungen in drei Städten

In Nürnberg, Fürth und Erlangen findet am Samstag (21. Mai 2022) die "Lange Nacht der Wissenschaften" statt. In den drei mittelfränkischen Städten sind über 750 Veranstaltungen aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung geplant.