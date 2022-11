Bei einem Balkonbrand in einem Hochhaus in Nürnberg-Langwasser ist in der Nacht zum Sonntag ein Mensch verletzt worden.

Wie die Feuerwehr Nürnberg in der Nacht mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 0.46 Uhr zu einem Hochhausbrand in die Wettersteinstraße in Langwasser alarmiert. Da noch nicht klar war, wie groß der Brand wirklich ist, wurden gleich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gartenstadt alarmiert.

Feuer in Nürnberger Hochhaus schnell gelöscht - ein Mensch verletzt

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Feuerwache 5 brannte im elften Obergeschoss des betroffenen Gebäudes ein Balkon.

Durch das schnelle Eingreifen der Einheiten der Feuerwache 5 konnte eine Person aus der betroffenen Wohnung schnell gerettet werden. Zum Alter oder Geschlecht der Person machte die Feuerwehr keine weiteren Angaben. Ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade und die Wohnung selbst konnte die Feuerwehr verhindern. Das Feuer war rasch gelöscht. Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Durch die rasche Brandbekämpfung war eine Evakuierung des Hochhauses nicht notwendig.

An dem Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes beteiligt. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild