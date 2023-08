Nürnberg: Fernwärmeleitung defekt - Kunden von Versorgung getrennt

Wie die N-Ergie Netz GmbH berichtet, kam es am Dienstag, 22. August 2023 in der Muggenhofer Straße um 21:28 Uhr zu einer Störung in ihrem Fernwärmenetz.

Von dem Fernwärme-Ausfall betroffen sind Teile der Muggenhofer Straße (Hausnummer 100-200), Teile der Fürther Straße (Hausnummer 279-263) sowie angrenzende Straßen.

Grund für den Ausfall ist eine defekte Fernwärmeleitung auf Höhe der Muggenhofer Straße 136.

Die Techniker*innen der N-Ergie Netz GmbH sind vor Ort und konnten die betroffene Leitung bereits absperren und außer Betrieb nehmen, wie es in der nächtlichen Pressemeldung heißt. Damit sind auch die Fernwärme-Kund*innen in diesem Bereich von der Fernwärmeversorgung getrennt.

Da der Gehweg im Bereich des Schadens auf Höhe der Muggenhofer Straße 136 zum Teil unterspült wurde, ist dieser bis auf Weiteres gesperrt.

Die N-Ergie Netz GmbH bedauert die Störung und bittet alle betroffenen Kund*innen um Verständnis.