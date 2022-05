Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) habe eine ehemalige Anlegestelle am Main-Donau-Kanal in Gebersdorf in rund neun Monaten Bauzeit umgestaltet und renaturiert, so die Stadt Nürnberg.

Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf rund 450 000 Euro. "So eine besondere Grünfläche am Wasser kann man nicht alle Tage einweihen. Hier ist ein lauschiger Platz entstanden, der zum Verweilen und Begegnen unter alten Bäumen einlädt“, so Bürgermeister Christian Vogel (SPD).

Es sei nicht "alles gerade und neu, sondern wir haben auch vorhandenes Material wie altes Holz in die Gestaltung integriert.“ Umweltreferentin Britta Walthelm: „Die Brachfläche nördlich des Aischwegs wurde großflächig entsiegelt und in eine Grünfläche umgewandelt. Darüber hinaus wurde eine vielfältige Auswahl an heimischen Blühpflanzen verwendet, die für ein Mehr an Biodiversität stehen. Damit ist einer der wichtigen Punkte verwirklicht, der zu den Grundlagen des Masterplans Freiraum gehört“.