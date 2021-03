In Nürnberg kamen am Samstag gegen Mitternacht vier Männer auf die Idee, mit einem Motorrad sogenannte „Burnouts“ hinzulegen.

Dabei dreht sich bei dem stehenden Motorrad das Hinterrad durch, sodass ein großer Gumminebel erzeugt wird, wie die Feuerwehr Nürnberg in einer Mitteilung vom Sonntag erläutert. "Leider" - so berichtet es die Feuerwehr - "geschah dies in einer Tiefgarage im Stadtteil St. Peter". Der Klang sei zwar dadurch sehr spektakulär, allerdings schlugen die in der Tiefgarage installierten Brandmelder wegen starker „Rauchentwicklung“ Alarm.

Burnouts in der Tiefgarage: Brandmelder schlägt Alarm

So wurden Einheiten der Feuerwache 2 und der Feuerwache 5 automatisch per Brandmeldeanlage zu dieser „Rauchentwicklung“ gerufen. Die ausgerüsteten Feuerwehrleute mussten nicht weiter eingreifen. Die Brandmeldeanlage konnte wieder, nachdem sich der Gumminebel verzogen hat, einsatzbereit geschaltet werden.

Die vier Männer wurden darauf hingewiesen, dass weitere derartige Aktionen wieder die Feuerwehr (gegen Gebühr) auf den Plan rufen würde. Einsatzkräfte der Polizei klärten die näheren Umstände.

Symbolfoto: pixabay.com