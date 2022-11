Am Freitag, 18. November 2022, findet erneut der Bundesweite Vorlesetag statt. Er ist Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. Auch die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg beteiligt sich daran mit vielen kostenfreien Vorleseveranstaltungen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, seien alle Veranstaltungen auch online unter stadtbibliothek.nuernberg.de zu finden.

Gemeinsames Vorlesen verbindet nicht nur und schafft Nähe – Vorlesen ist auch die wichtigste Voraussetzung, um selbst gut lesen zu lernen, und damit der Schlüssel für den Zugang zu Bildung und beruflichem Erfolg. Veranstaltungen wie der Bundesweite Vorlesetag, einer Initiative von „Die Zeit“, der Deutsche Bahn Stiftung sowie der Stiftung Lesen, können unmittelbar die Freude am Lesen und Erzählen wecken und Lust auf mehr machen. Die Stadtbibliothek, zu deren Kernaufgabe die Leseförderung von Kindern zählt, beteiligt sich an dem Tag mit vielfältigen kostenfreien Vorleseformaten.

Programm

In der Stadtbibliothek Südstadt, Pillenreuther Straße 147, dreht sich ab 15 Uhr alles rund um die Wolle: Kinder lernen, wie Wolle hergestellt wird und was man daraus alles machen kann. Im Anschluss können es Kinder direkt selbst ausprobieren und in der Bibliothek weben, spinnen und basteln. Zusätzlich wird das Buch „Ein Schaf namens Shelly“ um 16 und 17 Uhr vorgelesen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

In der Stadtbibliothek Gostenhof, Fürther Straße 77b, können sich Kinder ab vier Jahren um 15 Uhr von einer Bilderbuchgeschichte überraschen lassen. Hierfür ist eine Anmeldung unter Telefon 09 11 / 2 31-21 04 oder per Mail an stb-gostenhof@stadt.nuernberg.de nötig.

Auch in der Stadtbibliothek Schoppershof, Merseburger Straße 6, wird um 15 Uhr für Kinder ab vier Jahren aus einem Überraschungsbilderbuch vorgelesen. Anmeldungen kann man sich unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-41 43 oder per Mail an stb-schoppershof@stadt.nuernberg.de.

Um 17 Uhr heißt es in der Stadtbibliothek Südstadt, der Stadtbibliothek St. Leonhard, Philipp-Koerber-Weg 1, und in der Stadtbibliothek Langwasser, Glogauer Straße 50, „Licht aus! Bilderbuchkino“. Hier werden die Bilder eines Buches wie in einem Kino groß projiziert und die Geschichte wird dabei vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können sich einfach hinsetzen und in eine andere Welt eintauchen.

Um 17 Uhr wird ebenfalls in der Stadtbibliothek St. Leonhard das Buch „Fünf freche Mäuse machen Musik“ vorgelesen. Wegen ihrer piepsigen Stimmen beschließen die Mäuse, Instrumente zu bauen und ein Konzert zu geben. Dazu können Kinder mit unterschiedlichen Instrumenten so richtig Krach machen. Hierfür ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-74 11 oder per Mail an stb-stleonhard@stadt.nuernberg.de möglich.

In der Stadtbibliothek Zentrum im Kleinen Saal, Am Katharinenkloster 6, sind Kinder ab 3 Jahren nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Zusehen eingeladen: Hier ist das Kasperltheater zu Gast. Der Kasperl bekommt vom König eine Wunderkugel geschenkt, die er an der Hexe vorbei durch den Wald tragen muss. Karten hierfür können für 3 Euro an der Tageskasse erworben werden.

Und wer lieber Fragen stellt, ist herzlich zur Veranstaltung „Was bin ich?“ im Rahmen der Themenwelt „Wohnen. Raum. Leben“ in der Kinderbibliothek, Gewerbemuseumsplatz 4, eingeladen. Hier stellt sich ein Architekt vor und erzählt Kindern ab sieben Jahren, was seinen Beruf ausmacht und wie es ist, Häuser zu bauen, in denen Menschen wohnen. Hierfür ist der Eintritt frei, eine Anmeldung ist unter der Nummer 09 11 / 2 31-1 05 04 oder per Mail an stb-kinder-und-junge-bibliothek@stadt.nuernberg.de möglich.