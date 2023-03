Nürnberg vor 1 Stunde

Brand

Brennende E-Scooter sorgen für Feuer in Lagerhalle

In Nürnberg im Stadtteil Sandreuth hat es am Montagabend, dem 6. März 2023, in einer Lagerhalle gebrannt. Akkubetriebene E-Scooter waren dort gelagert und wohl auch Ursache des Feuers.