Fliegerbombe in Nürnberg am Mittwochvormittag (30. Juni 2021) gefunden

Bombe ist 112,5 Kilogramm schwer und stammt aus Zweitem Weltkrieg

und stammt aus Entschärfung war für Mittwochnachmittag um 17 Uhr geplant

Blindgängerfund an der Brunecker Straße in Nürnberg: Gerade einmal sieben Minuten brauchte Sprengmeister Michael Weiß für die Entschärfung dieser Fliegerbombe. Am Mittwoch um 17.07 Uhr war die Gefahr gebannt, die Bauarbeiter am Morgen entdeckten.

Bomben-Fund in Nürnberg: Dieses Gebiet wird gesperrt

Auf einer Baustelle in der Brunecker Straße wurde die Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie bereits bei früheren Bombenentschärfungen wurde der Fundort auch diesmal mit einem Schutzwall aus mit Wasser befüllten Containern umgeben. Nach Angaben von Sprengmeister Michael Weiß handelte es sich um eine mittelgroße Bombe mit einem Inhalt von 56 Kilogramm Explosivmasse.

Michael Weiß hatte einen Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Eine Evakuierung angrenzender Wohngebiete war nicht nötig, da sie außerhalb des Evakuierungsradius liegen, teilte die Stadt am Mittag mit. Nicht evakuiert werden musste die Kleingartenanlage Hasenbuck, die informiert wurde. Rund zehn Firmen im Umfeld des Fundorts mussten frühzeitig schließen.