In diesem Jahr geht Bio erleben nach zweijähriger Corona-Pause erstmals mit dem Agrikulturfest an den Start. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, liege damit ein besonderes Augenmerk auf agrarpolitischen Fragen und Herausforderungen. Darüber hinaus spielen Genuss und Kultur mit leckeren Lebensmitteln und Essensangeboten sowie Kosmetik, Mode, Naturprodukte und Information eine wichtige Rolle. Bei Bio erleben und Agrikulturfest 2022 treffen zum 14. Mal Genuss, Kultur, Information und ein Bio-Markt vom heutigen Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juli 2022, auf dem Nürnberger Hauptmarkt zusammen. Die Biometropole Nürnberg setzt bei Bio erleben besondere Akzente. Hervorzuheben sind die besucherfreundliche Anordnung der Stände, Pflanzen, Rasen, attraktive Platzbegrünung mit Grünclusiv e.V. zusammen.

Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg, betont: „Mit dem neuen Konzept streben wir eine Kombination von Bio erleben und Agrikulturfest an, um unseren Bioevent-Markt stärker mit landwirtschaftlichen Themen zu verknüpfen. Wir stehen heute vor großen globalen Herausforderungen wie der zunehmenden Verstädterung, knapper werdenden Ressourcen und der Sicherung der Ernährung. So rückt in unserer Zeit die stadtnahe, dezentrale Landwirtschaft als regionale Versorgung wieder in den Fokus.“

Agrarpolitik, aber auch praktische Agrikultur, kommen auf vielfältige Weise bei Bio erleben und Agrikulturfest zum Ausdruck. Zu nennen sind ein interessantes, vielfältiges Vortragsprogramm, einen agrarpolitischen Frühschoppen oder Mitmach-Kochen (mit Bezug zur regionalen Landwirtschaft). Bio erleben und Agrikulturfest will zeigen, dass mehr Nachhaltigkeit und mehr Bio gerade die bäuerlichen Familienbetriebe aus der Region voranbringen können.

Drei Tage Bio erleben & Agrikulturfest 2022 im Überblick:

- 70 Aussteller bieten eine große Vielfalt an qualitativ hochwertigen und außergewöhnlichen Produkten.

- Auf der Kulturbühne treten elf Bands auf.

- Im Agrikulturzelt finden 17 Vorträge sowie sechs Mitmachkochaktionen und Wein- beziehungsweise Getränkeproben statt.

- Umfangreiches Kinderprogramm: spannende Möglichkeiten zum Basteln, Honig schleudern oder Quizrallye.

- Der Verein „Grünclusiv“ gestaltet den Genussgarten in der Mitte des Hauptmarkts und zeigt darüber hinaus Möglichkeiten, wie Menschen in einer Großstadt mehr „Grün“ in ihr Umfeld bringen können.

Beim Eröffnungsrundgang zu ausgewählten Ausstellern mit geladenen Gästen stellte Werner Ebert, Leiter der Biometropole, fest: „Bio erleben und Agrikulturfest zeigt, wie lebendig und vielseitig die Bio Branche ist. Bei unserer etablierten Bio-Veranstaltung zeigen Stadt, Unternehmen, Vereine und Initiativen, die als Aussteller dabei sind, dass die Branche auf sympathische Art viel bieten kann“.