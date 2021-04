Platz 9: Bekky's Bäck

Auf den neunten Platz wählten unsere Leser "Bekky's Bäck" in der Nürnberger Tafelfeldstraße 8. Dieses Café ist gleichzeitig auch eine Bäckerei und eine Snackbar. Angeboten werden Kuchen, Kaffee, Gebäck, Frühstück und Brunch. Ein großer Teil des Angebots besteht aus griechischen Spezialitäten.

Telefonnummer: 0179 93 86 870

Platz 8: Neef Confiserie Café

Neef Confiserie Café in der Winklerstraße 29 schafft es auf den achten Platz unserer Abstimmung. Mitten in der Nürnberger Altstadt, in der Nähe des Hauptmarkts gibt es seit 1972 Kuchen, Torten, Pralinen und Lebkuchen. Eine Besonderheit: Falls jemand nicht persönlich vorbeikommen kann, können die Spezialitäten mit dem Tortentaxi auch geliefert werden.

Telefonnummer: 0911 22 51 79

Platz 7: Konditorei Rittinghausen

Den siebten Platz belegt die Konditorei Rittinghausen in der Nürnberger Südstadt. Das Sortiment der Konditorei in der Pillenreuther Straße 57 besteht aus einer Vielzahl an Torten und Törtchen nach französischen, traditionellen und eigenen Rezepten. Ganz besonders stechen hier die kunstvollen Hochzeitstorten hervor.

Telefonnummer: 0911 430 877 46

Platz 6: Café Glückswinkel

Das Café Glückswinkel liegt auf dem sechsten Platz. Es bietet seinen Gästen in der Zapfengasse 9 im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen am Wochenende eine Auswahl von bis zu 20 verschiedenen Torten an. Das Angebot des Familienunternehmens reicht dabei von Kuchenklassikern bis zu ausgefallenen Eigenkreationen.

Telefonnummer: 0911 59 14 68

Platz 5: Käskoung Stub'n

Im fränkischen Käsekuchen-Café gibt es zu Kaffee-Spezialitäten Käsekuchen in allen erdenklichen Variationen: "Vegan, deftig, klassisch, außergewöhnlich", so heißt es auf der Internetseite der "Käskoung Stub'n". Das Café liegt in der Poppenreuther Straße 6 im Nürnberger Stadtteil Sankt Johannis.

Telefonnummer: 0911 30 72 1666