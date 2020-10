Kunden lieben "Hilde" für das Unperfekte

Bäckermeister Schwarz eröffnete „Hildes Backwut“ im April 2008 – zu einer Zeit, in der das Bäckersterben schon begonnen hatte. Schwarz, der gelernter Erzieher und Diakon ist und erst mit 32 seine Bäckerlehre begonnen hatte, setzt dem Tiefkühl-Aufback-Einerlei echtes Handwerk mit frischen, regionalen Zutaten entgegen. Der Name ist eine Hommage an seine Mutter Hilde, deren Konterfei auch die Brötchenbeutel ziert. Sie backte gern spätabends und pflegte beinahe entschuldigend zu sagen: "Jetzt hat mich wieder meine Backwut gepackt!"

Leicht waren die Anfangsjahre nicht. Doch Improvisationstalent und Herzlichkeit gehören seit jeher fest zum Kern von "Hildes Backwut" und tragen neben köstlichen Kuchen und Knusperstangen zur Beliebtheit bei. Mal streikte der Backofen, mal fehlte Personal und Schwarz stand nach einer Nacht in der Backstube noch selbst bis abends hinter der Theke.

Doch die Kunden lieben ihre "Hilde" auch gerade für das Unperfekte. Und wo sonst besorgen Verkäuferinnen nach Feierabend noch Smarties für den Wunschkuchen, hüten Kinder oder schreiben an, weil der Geldbeutel zuhause liegt?

"Hildes Backwut" in Nürnberg vermittelt Dorfplatz-Feeling

Bei "Hilde" fühlt man sich immer ein wenig wie auf einem Dorfplatz und da ein solcher in Gleißhammer (und Ludwigsfeld, so der eigentliche, aber unbekannte Stadtteilname) in der Tat fehlt, füllt "Hilde" ein Vakuum. Mittags windet sich die Warteschlange vor der "Hilde" am Gehweg entlang – und das nicht erst seit Corona. Längst haben Schokocroissants und Laugengebäck ihren festen Platz im Herzen respektive im Magen zahlreicher Nürnberger. 2018 öffnete die Filiale "Kriemhildes Backwut" in der Wodanstraße in der Südstadt.

In „Hildes neuem Wohnzimmer“, wie es auf handgemalten Zetteln in den Ladenfenstern hieß, werden künftig auch Molkereiprodukte vom Zieglbauernhof in Ammelhofen und Kaffee von der Nürnberger Rösterei Rösttrommel verkauft. Sonst werde sich aber nichts ändern, verspricht Schwarz. Alle Backwaren werden nach wie vor frisch aus guten Zutaten gebacken – nur eben nicht mehr in Nürnberg.

"Hilde" erreicht immer wieder Topbewertungen. Leser des Magazins "Falstaff" wählten sie zur besten Bäckerei in Nürnberg. Und auch bei den inFranken.de-Lesern ist der Handwerksbetrieb sehr beliebt. Bei einer Abstimmung zu den Top-10-Bäckereien in Nürnberg erreichte "Hildes Backwut" den dritten Platz.