Nürnberg vor 20 Minuten

Protest gegen körperliche Norm

Beim "body on"-Festival den eigenen Körper kennenlernen - dieses Programm erwartet dich

In Nürnberg findet von Mittwoch bis Sonntag, 15. bis 19. Juni, das Festival "body on" statt. Dabei werden die Besucher*innen in Workshops, Performances und weiterem Programm dazu eingeladen, ihren Körper kennenzulernen. Zudem gibt es eine begleitende Ausstellung.