Nürnberg: "Australian Bar & Kitchen" hat Heuschrecken auf Speisekarte

Insekten-Gericht auf dem Vormarsch? - "Nahrung der Zukunft"

- "Nahrung der Zukunft" "Kommt richtig gut an": Betreiber schildert Gäste-Feedback

Insekten in Lebensmitteln werden kontrovers diskutiert, die Meinungen gehen äußerst auseinander. Seit Januar 2023 ist beispielsweise auch die Verwendung von Hausgrillen als bestimmtes Pulver im Essen erlaubt. Die "Australian Bar & Kitchen" in Nürnberg bietet derweil bereits seit 2018 Heuschrecken an. Betreiber Richard Karatay erklärt im Gespräch mit inFranken.de, wie er auf diese Idee gekommen ist - und, ob die Nachfrage nach den Insekten in seinem Restaurant groß ist.

Nürnberger Restaurant "Australian Bar & Kitchen" serviert Insekten: Heuschrecken als Vorspeise oder Burger-Topping

"Ich bin öfter in Australien und Neuseeland, da konsumieren viele Leute Insekten", berichtet Karatay. Die kleinen Tierchen würden oft als "Nahrung der Zukunft" bezeichnet werden. "Ich habe ein bisschen recherchiert, was Insekten für Vorteile haben", so der Restaurant-Chef. Ein Vorzug sei etwa, dass sie sehr reich an Eiweißen sind.

In seinem Lokal am Nürnberger Obstmarkt bietet Karatay bislang nur Heuschrecken als Extrabeläge für Burger oder als Vorspeise an: "Das kommt richtig gut bei den Gästen an und wird immer öfter nachgefragt." Für andere Insekten könnten sich viele Menschen noch nicht "überwinden". Er könne sich vorstellen, das Angebot diesbezüglich zu erweitern, wenn die Nachfrage da ist.

Die Nürnberger "Australian Bar & Kitchen" hat neben Gerichten wie Lachsfilet, Spaghetti oder Pommes zudem weiteres exotisches Essen im Angebot. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Känguru-Rindbratwürste, der "Ayers Rock Burger" mit Kängurufleisch oder Australian Stamina Tea. "Wir wollen den Menschen sagen: 'Sei mutig'", so Karatay.

