Nürnberg vor 1 Stunde

Kripo sucht Zeugen

22-Jähriger wird "massiv gegen den Kopf getreten": Mordkommission ermittelt

In Nürnberg sind drei Männer in einen heftigen Streit geraten. Ein 22-Jähriger wurde dabei so hart geschlagen, dass er auf den Boden fiel. Anschließend haben die Angreifer den 22-Jährigen laut Polizei "massiv gegen den Kopf getreten".