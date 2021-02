Nürnberg vor 58 Minuten

Sachbeschädigung

Unbekannte zerstören in Nürnberg 18 Corona-Hinweisschilder

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte am Leipziger Platz in Nürnberg mehrere Corona-Hinweisschilder zerstört. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.