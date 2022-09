Neunkirchen vor 45 Minuten

Behörde ändert Plan

"Wird für Gemeinde nicht einfach sein": Neue Flüchtlingsunterkunft mit 154 Plätzen im Nürnberger Land eröffnet

In Neunkirchen im Nürnberger Land wird in Kürze in einer ehemaligen Schule eine Asylbewerberunterkunft eröffnet. Eigentlich sollten hier nur Menschen aus der Ukraine aufgenommen werden, doch das Landratsamt musste kurzfristig umdisponieren.