David von der Bergwacht Lauf-Hersbruck war am vergangenen Samstag für eine Neuhauserin der Held des Tages. Furchtlos holte er "Moro" aus einem Hohlraum an der Felswand gegenüber dem Feuerwehrhaus.

Bereits am Freitagmorgen gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr Neuhaus/Pegnitz zur Kleintierrettung alarmiert. Doch der Versuch, mit Futter und abgeseilten Körbchen den Vierbeiner anzulocken, schlug fehl. Das Tier konnte nicht dazu bewegt werden, sich vom Felsvorsprung wegtransportieren zu lassen.

Kater verirrt sich in Felswand - Erste Rettungsversuche scheitern

Der Kater bekam es mit der Angst und verzog sich in den dahinter befindlichen Hohlraum. Von dort aus "meldete" er sich weiterhin lautstark. Zunächst wurde überlegt, den Kater mit einer Drehleiter abzuholen. Damit wäre es aber nicht möglich gewesen, nahe genug an ihn heranzukommen.

So entschlossen sich die Retter dazu, den verschreckten "Moro" sich beruhigen zu lassen und die Entwicklung abzuwarten. Doch die Besitzerin gab nicht auf. Und so rückten am Samstagmorgen die Bergwachten Nünberg und Lauf-Hersbruck mit fünf Mann an. Zudem musste der Notfallmanager der Bahn aktiviert werden, da die Rettung in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke in etwa sechs Metern Höhe stattfand.

Nachdem die Gleise gesperrt worden waren, wurde eine Zugpause von 20 Minuten durch die Bergwacht genutzt. Mit vollem Körpereinsatz versuchte der Bergwachtler Peter Grund an "Moro" heranzukommen, zog sich doch der getigerte Kater immer weiter in den Hohlraum zurück.

Abfahrt war ihm nicht geheuer - Im Rucksack zur Erde transportiert

Letztendlich fasste das Tier Vertrauen und ließ sich ohne Gegenwehr aus seinem unfreiwilligen Versteck holen. Die Abfahrt im Rucksack war dem Kater aber nicht geheuer und so wurde er von seinem Retter in den Arm genommen. Überglücklich konnte ihn dann seine Besitzerin übernehmen.

