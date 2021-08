Seit in Nürnberg der Nelson-Mandela-Platz fertiggestellt worden ist, vergreifen sich regelmäßig bislang Unbekannte an den dort neu gepflanzten Bäumen. Das berichtet die Stadt Nürnberg am Dienstag (31. August 2021) in einer Pressemitteilung. Schäden werden vor allem durch das mutwillige Abreißen von Ästen verursacht. Zudem werden Baumgitter, die eigentlich dem Schutz der Bäume dienen sollen, genutzt, um in die Baumkronen zu gelangen und auch dort oben Äste abzubrechen.

Bürgermeister Christian Vogel appelliert im Zuge dessen an die Bevölkerung: "Der Nelson-Mandela-Platz hat neues Grün in das Bahnhofsumfeld gebracht. Das ist für uns alle da. Und deshalb müssen wir alle zusammen helfen, um es auch langfristig zu erhalten.

Vandalismus am Nelson-Mandela-Platz: ADN baut Kontrollen in Nürnberg aus

Jeder Baum zählt für ein besseres Klima in der Stadt. Vandalismus an Bäumen ist daher eine Sachbeschädigung und wird auch geahndet. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger dringend, die Bäume in unserer Stadt zu schützen und zu bewahren."

Die geschädigten Äste wurden nun entfernt. Der Kommunale Außendienst der Stadt Nürnberg, kurz ADN, wird nun verstärkt den Nelson-Mandela-Platz kontrollieren, heißt es abschließend.