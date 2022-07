Nürnberg: Bürger müssen deutschlandweit am wenigsten für Müll zahlen

Logistik, Personal und Gebührenmaßstab : Abfall-Betrieb erklärt die Hintergründe

und : Abfall-Betrieb erklärt die Hintergründe Zwei weitere fränkische Städte im schlechteren Mittelfeld

Spartipps: So vermeidest du hohe Müll-Gebühren

Nürnbergist deutschlandweit am günstigsten in Sachen Abfallgebühren. Das ist das Ergebnis des diesjährigen Müllegebühren-Rankings des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Hierbei wurden im Auftrag von Haus und Grund Deutschland die Abfallgebühren der nach Einwohnerzahlen 100 größten Städte in Deutschland untersucht. In der Frankenmetropole fallen verschiedene Aspekte zusammen, die das gute Abschneiden erklären können, so Hans-Peter Kauppert, zweiter Werkleiter bei ASN, gegenüber inFranken.de.

Nürnberg hat niedrigste Müll-Gebühren - Fixbetrag enthält viele Leistungen

Um die Städte zu vergleichen, ging die Studie von einem Musterhaushalt aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern aus, heißt es im Ergebnisbericht. Hier werden vier Müllsorten Restmüll, Biomüll, Sperrmüll und Altpapier produziert. Der Abtransport unterscheide sich im Abfuhrrhythmus und im Servicegrad zwischen den Städten. Nicht angebotene Varianten erhielten hypothetische Gebühren - anschließend wurden die Ergebnisse in einem Müllgebührenindex zusammengefasst.

Nürnberg belegt dabei Platz eins von 100, Fürth 59, Erlangen 63 und Leverkusen den letzten. In Nürnberg bestimmen Anzahl und Größe der Restabfallbehälter die städtischen Abfallgebühren. Die Abholung erfolgt wöchentlich, informiert der ASN online. Abfallgebühren fallen nur für die grauen Restabfallbehälter an, die anderen Leistungen sind in dieser Gebühr enthalten.

Dazu gehören Wertstoffhöfe, Problemabfallsammlung, Sonderleistungen (wie zum Beispiel die Christbaumsammlung, Abfallberatung, Förderung der Eigenkompostierung, Überwachungen und Messungen) und Gartenabfallsammelstellen. Das Angebot sei gut, aber nicht zu ausufernd, so Kauppert.

Zentrale Müllverbrennungsanlage und minimales Personal weitere Gründe

Eine positive Eigenschaft des Preiskonzepts sei der übersichtliche Gebührenmaßstab, so Kauppert gegenüber inFranken.de. Mit einer 60-Liter-Restmülltonne zahle man beispielsweise einen jährlichen Fixbetrag von 140,40 Euro. "Ich weiß genau, wie viel ich zahlen muss und es entstehen keine zusätzlichen Kosten, zum Beispiel wie in Schwabach, wo 15 Euro für die Abholung von Sperrmüll zu entrichten sind."

"Außerdem wurde in weiser Voraussicht die Müllverbrennungsanlage zentral in die Stadt gebaut. So entstehen keinerlei Leerfahrten und Kraftstoff wird gespart. Wir versuchen dazu, so wenig Personal wie möglich einzusetzen", führt Kauppert aus. Innerhalb der vergangenen acht Jahre habe die Stadt die Abfallgebühren sogar um zweimal 10 Prozent im Vierjahresrhythmus senken können. Die sinkende Abschreibung der Müllverbrennungsanlage mit sinkendem Zins habe dies ermöglicht.

"Da der ASN keinen Gewinn erwirtschaftet, geben wir die Ersparnisse an die Bürger weiter. Das Potenzial ist aber endlich, da die Anlage so gut wie abgeschrieben ist." Kauppert relativiert die Studie zudem. Jede Stadt habe einen Gestaltungsauftrag zu erfüllen. In Niederbayern gebe es etwa fast so viele Wertstoffhöfe wie Dörfer. Das koste natürlich.

Spartipps: So können Nürnberger ihre Müll-Kosten weiter reduzieren

Bürger*innen könnten beim ASN im Vorfeld ankündigen, wenn sie die Tonnen selbst herausstellen wollen. Das reduziere die Gebühr. Daneben empfehle es sich, Wertstoffe zu trennen. "Wenn Sie konsequent alle Möglichkeiten nutzen, wird Ihr Restabfallbehälter bald nur noch zum Teil gefüllt sein. Überflüssige Abfallbehälter können abbestellt werden", so der ASN auf der Webseite. Zu große Behälter tausche die Stadt gegen kleinere um.

Grundstücksnachbarn könnten sich außerdem zusammentun und sich einen Abfallbehälter teilen. "So zahlt jeder nur noch die anteilige Gebühr und bekommt zusätzlich noch sieben Prozent Rabatt." Grundsätzlich gelte die Möglichkeit, einen Abfallbehälter gemeinsam mit anderen zu benutzen, für alle Abfallbehältergrößen.

Zu beachten sei aber, dass bei gemeinsamer Nutzung des Restabfallbehälters in Nürnberg auch der Bioabfall- und der Altpapierbehälter gemeinsam zu nutzen sind.

Alle Informationen und Anträge finden sich auf der Webseite des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Nürnberg.