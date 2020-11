"Mein Lokal, dein Lokal" in Nürnberg: Die beliebte Kabel1-Sendung wurde bereits im Sommer in der Frankenmetropole und ihrer Umgebung gedreht. Ab Montag (16. November 2020) erfolgt die Ausstrahlung im TV. Mit dabei sind gleich fünf Restaurants aus Nürnberg und dem Nürnberger Land.

Diese fünf fränkischen Lokale sind vertreten:

"Bruderherz" in Nürnberg

"Vinera" in Nürnberg

"Mio Mio Restaurant" in Fürth

"Waldgasthof am Letten" in Lauf an der Pegnitz

"St. Wolfgang Stuben" in Wendelstein

"Mein Lokal, dein Lokal": Die fränkischen Lokale im Überblick

Das Konzept der Kabel1-Sendung sieht vor, dass fünf Restaurantchefs gegeneinander antreten. Jede Woche findet die Kabel1-Sendung in einer neuen Stadt statt. Das beste Lokal gewinnt. Kriterien sind:

Das Essen

Die Atmosphäre

Der Service

Der Gewinner bekommt 5000 Euro Preisgeld.

"Bruderherz" in Nürnberg

Den Anfang am Montag macht das Restaurant "Bruderherz" in Nürnberg. Betriebsleiter Jan Dullo (53) will mit selbstgebrautem Bier, einer modernen und gemütlichen Atmosphäre und fränkischer Kost mit modernem Touch punkten. Das Bier kommt aus der hauseigenen "Mikrobrauerei", wie Dullo berichtet. Das Lokal befindet sich mitten in der Fußgängerzone in Nürnberg in der Luitpoldstraße 15.

"Vinera" in Nürnberg

Die "Vinera" liegt ebenfalls in Nürnberg. Die Besonderheit: Es gibt insgesamt 800 verschiedene Flaschenweine und rund 60 offene. Die Speisekarte beinhaltet Gerichte aus dem Mittelmeerraum. Als Fleisch werden Rinder aus eigener Zucht gereicht. Der Betreiber heißt Peter G. Rock und ist 58 Jahre alt. Das Restaurant liegt im Stadtteil Kleinreuth im Kleinreuther Weg 87.

"Mio Mio Restaurant" in Fürth

Christian Moritz (40) ist einer der Inhaber des "Mio Mio Restaurant" in Fürth. Das Lokal befindet sich auf dem Gelände eines Tennisvereins in Fürth in der Coubertinstraße 1. Zum Speiserepertoire gehört vor allem "Homemade Italian Food". Das Konzept liegt "zwischen Clubheim und Restaurant", heißt es auf der Website der Sendung. Der Küchenchef ist ein italienisches Original: "Ich koche bereits seit 30 Jahren", berichtet er.

"Waldgasthof am Letten" in Lauf an der Pegnitz

Erst vor zehn Jahren übernahm Küchenmeister Michael Wittmann (48) den Gasthof. Er existiert bereits seit 1971. Die Küche bleibt klassisch, der Koch hat viel Erfahrung gesammelt: In verschiedenen Sterneküchen in England und Spanien hat er schon gearbeitet. Es gibt viele Bio-Produkte sowie eine internationale Palette an Gerichten. Es liegt in Lauf an der Pegnitz Letten 13.

"St. Wolfgang Stuben" in Wendelstein

Den Abschluss der TV-Ausstrahlung bilden die "St. Wolfgang Stuben"in Wendelstein. Geschäftsführer und Küchenchef zugleich ist Bastian Gebhardt (31). Er war schon in nationalen und internationalen Sterneküchen unterwegs zum Kochen. Sein Lokal ist auch gleichzeitig Gaststätte des ortsansässigen Sportvereins. Die Küche ist modern-elegant fränkisch. Das Lokal befindet sich in Wendelstein in der Alten Salzstraße 24.

Ausstrahlung: Montag bis Freitag

Die Sendung wird ab Montag (16. November 2020) ausgestrahlt. Jeweils um 17.55 Uhr startet sie auf Kabel1 und dauert rund eine Stunde an. "Mein Lokal, dein Lokal" ist zudem auch in der Mediathek des Senders online abrufbar.

Mit dabei ist jeweils auch Promikoch Mike Süsser. Auch in Bamberg war die Sendung schon zu Gast. Wer dort gewonnen hat, erfahren Sie hier.