Kranbauer Tadano Faun beantragt gerichtliches Sanierungsverfahren: Hunderte Jobs sind in Gefahr. Dem Maschinenbauunternehmen Tadano Faun mit Sitz im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz droht möglicherweise das Aus. Der Kranhersteller aus dem Nürnberger Land hat ein Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Zweibrücken beantragt. Um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, sei eine Neuausrichtung notwendig, erklärte Tadano Faun am Donnerstag (8. Oktober 2020).

Tadano Faun ist Teil der japanischen Tadano-Gruppe. Alle Tadano-"All-Terrain-Kräne" werden im Laufer Werk entwickelt, produziert und anschließend weltweit über unser globales Vertriebs- und Servicenetz vertrieben. Am Standort Lauf sind laut Angaben des Unternehmens mehr als 900 Menschen beschäftigt. Die Mitarbeiter stehen nun vor einer ungewissen Zukunft.

Tadano Faun: Corona-Krise hat wirtschaftliche Herausforderungen verschärft

Neben der fränkischen Tadano Faun GmbH beantragte auch die Firma Tadano Demag ein gerichtliches Sanierungsverfahren. Beide Unternehmen sehen sich laut eigener Aussage seit geraumer Zeit mit schrumpfenden Märkten und zunehmendem Wettbewerbsdruck konfrontiert. "Die damit einhergehenden wirtschaftlichen Herausforderungen haben sich zuletzt auf Grund der Corona-Krise deutlich verschärft und können trotz Kurzarbeit und weiterer in den vergangenen Monaten getroffener Maßnahmen nicht ausreichend abgefedert werden.", schreibt Tadano Faun auf seiner Website.

Eine Neuausrichtung von Tadano Demag und Tadano Faun sei erforderlich, um die Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, die Bedürfnisse der Kunden noch besser bedienen zu können und die strategischen Ziele der Tadano-Gruppe noch stärker zu voranzubringen. Um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sicherzustellen, würden im Schutzschirmverfahren nun sämtliche Optionen ergebnisoffen geprüft.

"Die globale Kranindustrie steht vor schweren wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch die Corona-Krise noch verschärft worden sind", sagte Jens Ennen, Geschäftsführer von Tadano Demag und Tadano Faun. Gleichwohl gilt das Schutzschirmverfahren ausschließlich für die deutschen Gesellschaften Tadano Demag und Tadano Faun - die japanische Muttergesellschaft ist davon nicht betroffen.

Löhne nur für drei Monate gesichert: Mitarbeiter vor offener Zukunft

Die Löhne und Gehälter aller Angestellten von Tadano Demag und Tadano Faun seien während der ersten drei Monate des Verfahrens gesichert. Wie es danach weitergeht, ist aktuell völlig offen. Für die über 900 Angestellten am Standort Lauf hat das Zittern begonnen - sie müssen fortan um ihre Arbeitsstelle bangen.

Auch Siemens stellt einzelne Standorte auf den Prüfstand. In einem Nürnberger Werk stehen mehr als 370 Arbeitsplätze zur Diskussion. Hunderte Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft.

In Nürnberg, einem der größten MAN-Standorte Deutschlands, protestierten vor Kurzem die Mitarbeiter gegen den geplanten Stellenabbau. Der Vorstand des Konzerns will bis zu 9500 Arbeitsplätze streichen.