Eine Streife der Polizeiinspektion Schwabach ist am Dienstagnachmittag (10. August 2021) von einem Verkehrsteilnehmer angesprochen und darauf hingewiesen worden, dass er seit mehreren Kilometern von einem weiteren Autofahrer verfolgt wird. Zudem zeige dieser ihm immer wieder eine Polizeikelle durch die Windschutzscheibe.

Kurze Zeit später konnte die Streife den besagten Autofahrer anhalten. Dieser gab an die Original-Polizeihandkelle auf einem Flohmarkt in Schwabach erstanden zu haben. Zudem war er der Meinung, dem vor ihm fahrenden Autofahrer damit mitzuteilen, dass er mit seiner Fahrweise nicht einverstanden sei. Nun muss sich der Mann auf ein Ermittlungsverfahren einstellen. Die Polizeihandkelle wurde beschlagnahmt, damit diese wieder in die Hände von richtigen Polizisten gelangt.