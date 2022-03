Rummelsberg vor 59 Minuten

Ukraine-Krieg

15.000-Euro-Wert: Krankenhaus Rummelsberg will medizinisches Material in Ukraine versenden

Das Krankenhaus Rummelsberg will in Kürze eine Warenlieferung im Wert von ca. 15.000 Euro in die Ukraine verschicken. Die Lieferung beinhaltet "medizinisches Verbrauchsmaterial", darunter eine Palette Desinfektionsmittel und medizinisches Schutzmaterial.