Auf der A3 in Richtung Würzburg haben Beamt*innen der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Nürnberg vergangenen Mittwoch (25. August 2021) in einem Auto Goldschmuck im Wert von fast 4800 Euro gefunden. Nach einer Befragung gaben die Insassen des Autos mit französischem Kennzeichen an, aus der Türkei zu kommen und keine anmeldepflichtigen Waren dabeizuhaben.

Unter dem Beifahrersitz wurden die Polizist*innen allerdings fündig und der Goldschmuck tauchte auf. Ein Verzollungsnachweis konnte nicht vorgelegt werden. Gegen den 29-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Zudem stehen Abgaben in Höhe von über 1.000 Euro im Raum, weshalb der Schmuck als Sicherheit einbehalten wurde. Das Ehepaar konnte anschließend - ohne Goldschmuck im Gepäck - seine Reise nach Frankreich fortsetzen, wie das Hauptzollamt Nürnberg am Dienstag (31. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.