Das traditionelle Hersbrucker Eselrennen ging am Sonntag (6. August 2023) in seine vierzigste Runde.

Auf der Sportanlage des FC Hersbruck, welcher den Wettbewerb seit der elften Ausgabe organisiert, lieferten sich 22 Tiere ein Rennen um den Titel.

Hersbruck: Kultiges Eselrennen feiert Jubiläum

Die Nase vorn hatte letztendlich der dreizehnjährige Esel Emil, dessen Besitzer Fritz Edelmann aus Wassertrüdingen sich nach einem ersten Platz im Jahr 2019 somit über den insgesamt zweiten Pokalgewinn freuen konnte. Mit mehr Tempo, aber auch mit mehr Problemen startete am selben Tag das DTM-Rennen auf dem Noris-Ring in Nürnberg, bei dem Klimaaktivisten für Aufregung sorgten.

Hersbrucker Eselrennen Am Sonntag (06. Juli 2023) ging das Hersbrucker Eselrennen in seine vierzigste Runde. Insgesamt 22 Tiere kämpften um den Pokalgewinn. NEWS5 / Deyerler (NEWS5) +24 Bilder

Wie Thomas Paul, Erster Vorstand des FC Hersbruck im Gespräch mit News5 erzählt, sei die Idee 1980 am Stammtisch entstanden. Seit jeher ist das Eselrennen fester Bestandteil des Hersbrucker Altstadtfestes. Zum vierzigsten Jubiläum empfing man in diesem Jahr mit dem "Rennstall Emswürden" sogar ein Team aus dem weit entfernten Norddeutschland: "Wir sind durch die vierzig Jahre jetzt deutschlandweit bekannt. So haben sie uns angefragt, ob sie mitlaufen dürfen", lacht Paul.

Teamleiter Klaus von den Gästen aus dem Emsland berichtet: "Wir hatten überlegt, hierhin zu fahren und haben jetzt letzte Woche zufällig über Facebook gesehen, dass wir auch einen Gastesel bekommen können". Ganz im Geiste der Gründer des Hersbrucker Eselrennens sei ihnen die Idee zur Teilnahme bei einem gemeinsamen Bier gekommen.

Andernorts in Hersbruck wurde ein trauriges Fundstück auf dem ehemaligen KZ-Gelände entdeckt. Währenddessen hat der Folienhersteller Polyden seinen Geschäftsbetrieb in Hersbruck eingestellt. Mehr Nachrichten aus dem Raum Nürnberg findest du auf unserer Lokalseite.

Vorschaubild: © NEWS5 / Deyerler (NEWS5)