Gleich drei Fälle dieses ziemlich neuen Betrugsphänomens über den Nachrichtendienst WhatsApp wurden in den letzten 24 Stunden bei der Hersbrucker Polizeidienststelle angezeigt. „Hallo Papa (oder Mama) - Mein Handy ist kaputt, dies ist meine neue Handy-Nummer“ - so oder so ähnlich könnte ein Text lauten, der von Betrügern versendet wird, teilte die Polizei Hersbruck mit.

Nachdem der oder die Angeschriebene auf den Text eingeht, wird kurz Zeit später vorgegaukelt, dass eine (oder mehrere) Überweisungen getätigt werden müssen, weil angeblich das Online-Banking nicht geht oder dergleichen.

WhatsApp-Betrug gescheitert: Schaden wäre hoch gewesen

In den drei Fällen, die angezeigt wurden, blieb es jedoch beim Versuch, denn die Geschädigten wurden misstrauisch oder der richtige Sohn oder die Tochter meldeten sich. In einem der Fälle wäre der Schaden immens gewesen, beinahe 4000 Euro sollte der Geschädigte insgesamt überweisen. Die Polizei rät: