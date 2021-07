Eine junge 25-jährige Frau hat am Samstag (17.07.2021) eine schlimme Erfahrung von sexueller Belästigung gemacht: Am Samstagnachmittag befand sich eine Gruppe junger Frauen beim gemeinsamen Kanuausflug auf der Pegnitz in Vorra bei Hersbruck. Hier trafen sie auf eine Gruppe von Männern.

Als eine 25-Jährige gerade in ihr Kanu einsteigen wollte trat ein 55-jähriger Mann von hinten an sie heran und führte eine sexuell anzügliche Stoßbewegung an der Frau durch, wobei diese in die Pegnitz gestoßen wurde.

Der Mann konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck gestellt werden, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.