Hersbruck im Nürnberger Land wird am 9. Oktober 2022 die Hauptstadt des bayerischen Inklusionsfußball und Gastgeber einer Premiere im Freistaat: Gemeinsam mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) richtet der SV 1928 Altensittenbach die erste Auflage der Bayerischen Inklusionsfußball-Meisterschaft aus. Ab sofort sind alle Inklusions-Teams im Freistaat dazu eingeladen, sich für das Turnier anzumelden.

Hier geht’s zur Anmeldung: www.bfv.de/inklusionsfussball-meisterschaft

Bei dem Turnier, an dem Teams aus dem gesamten Freistaat teilnehmen können, wird erstmals der „Bayerische Inklusionsfußball-Meister“ gekürt. Gespielt wird ohne Altersbegrenzung im „Sechs gegen Sechs“ auf dem Kleinfeld. Eine Vereinszugehörigkeit der Spieler*innen ist nicht zwingend nötig. Auf dem Spielfeld müssen in jeder Mannschaft jedoch mindestens genauso viele oder mehr Spieler*innen mit Beeinträchtigung spielen, wie ohne Beeinträchtigung. Eine Mannschaft kann auch vollständig aus Spieler*innen mit Beeinträchtigung bestehen. Dabei kann es sich um geistige, psychische, körperliche, organische oder sonstige Beeinträchtigungen handeln. Als Grundvoraussetzung und Nachweis gilt ein Schwerbehindertenausweis – also ein Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent.

Ein starkes Team für den bayerischen Inklusionsfußball

Gemeinsam mit dem SV 1928 Altsittenbach und der Stadt Hersbruck ruft der BFV alle bayerischen Inklusionsteams auf, an der Premieren-Meisterschaft teilzunehmen. „Nach eineinhalb schwierigen Jahren für den Amateurfußball im Freistaat und besonders für die bayerischen Inklusionsfußballerinnen und -fußballer, freut es mich besonders, dass nun zum ersten Mal ein Bayerischer Inklusionsfußball-Meister gekürt wird. Das ist ein starkes Zeichen für den Fußball für Menschen mit Beeinträchtigung“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch: „Mein besonderer Dank gilt schon jetzt dem SV 1928 Altsittenbach mit Anargiros Tsopouridis als Abteilungsleiter für Inklusionsfußball und der Stadt Hersbruck für die gemeinsame Ausrichtung dieses Turniers mit enormer Bedeutung für den bayernweiten Inklusionsfußball. Nur mit einem starken Team kann es uns gelingen, Fußballangebote für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung dauerhaft an Schulen, Einrichtungen und vor allem in den Sportvereinen zu etablieren.“

„Ich bin völlig begeistert von der Idee dieser Meisterschaft“, freut sich Hersbrucks Erster Bürgermeister Robert Ilg: „Sie passt zu unserer Stadt, sind wir doch seit Jahrzehnten mit unseren Einrichtungen der Inklusion zugewandt. Mit diesem Turnier darf sichtbar werden, was wir schon lange unterstützen. Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar.“

„Durch die Bayerische Inklusionsfußball-Meisterschaft erfüllen wir einen wichtigen Auftrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zeigen, dass Inklusion normal ist. Gleichzeitig schaffen wir für Menschen mit und ohne Handicap eine neue Plattform sich zu begegnen und um einen offiziellen Titel zu spielen“, ist sich Anargiros Tsopouridis, Ideengeber und Koordinator der Bayerischen Inklusionsfußball-Meisterschaft, sicher.

Inklusionsangebote bei bayerischen Klubs

Bayernweit gibt es über 30 Fußballvereine, die selbst regelmäßig ein Inklusionsfußball-Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung anbieten. Mit Rücksicht auf körperliche, organische, geistige oder sonstige Einschränkungen gehen hier alle miteinander ihrem Lieblingssport Fußball nach.

Alle Informationen zum Inklusionsfußball in Bayern finden Sie unter www.bfv.de/inklusionsfussball.