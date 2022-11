Nürnberg : " Fremdenfeindliche Äußerungen " und Schläge - Personengruppe attackiert 17-Jährige

: " " und - attackiert Opfer will Polizei verständigen und wird erneut geschlagen

will verständigen und wird "Gruppe hatte sich bereits entfernt": Polizei bittet um Hinweise

Wie aus einer am Mittwoch (2. November 2022) veröffentlichten Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken hervorgeht, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag (6. Oktober 2022). Eine 17-jährige Schülerin wurde in der Nürnberger Innenstadt mit fremdenfeindlichen Äußerungen beleidigt und geschlagen.

Attacke am Nürnberger Hauptbahnhof: USK fahndet nach Tätern

Die 17-Jährige habe sich demnach kurz nach 19 Uhr auf der Straßenbahninsel am Nürnberger Hauptbahnhof aufgehalten, bevor sie in den dortigen Aufzug stieg, um zur U-Bahn zu gelangen. Im Aufzug habe sich bereits eine Gruppe, bestehend aus einem Mann, zwei Frauen, einem Kind und einem Kinderwagen, befunden.

Wie die Polizei mitteilt, soll es in der Folge "aus bislang unbekannter Ursache" zu einem Streit zwischen der Schülerin und der Gruppe gekommen sein, wobei sie von einer der Frauen "beleidigt und mit Fäusten traktiert" worden sei. Am U-Bahnsteig angelangt, habe das Opfer die Personengruppe dann verfolgt und damit gedroht, die Polizei zu verständigen, woraufhin sie erneut geschlagen und gekratzt worden sei.

Als die Polizei eintraf, habe sich die Gruppe bereits entfernt. Eine anschließende Fahndung durch Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) blieb erfolglos. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der gesuchten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.