Am Montagabend (24. Oktober) kam es in der Landgrabenstraße in der Nürnberger Südstadt zu einem großen Polizeieinsatz. Zwei Menschen wurden angeschossen und schwer verletzt.

Am Montagabend ist es im Bereich zwischen Aufseßplatz und Christuskirche zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei waren Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Nach Schusswaffengebrauch in Nürnberger Südstadt: Fahndung nach unbekanntem Täter läuft Am Montagabend (24.10.2022) kam es in der Landgrabenstraße in Nürnberg zu einem größeren Polizeieinsatz.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Vor Ort werden weiträumige Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und Zeugen befragt. Der Tatort befindet sich an einer Tramhaltestelle, weshalb eine Straßenbahn angehalten wurde. Die betroffenen Straßen sind weiterhin für den Verkehr gesperrt.

Eine Person musste vor Ort reanimiert werden, was laut der Polizei erfolgreich war. Beide Verletzten befinden sich jedoch in intensivmedizinischer Versorgung in einem Klinikum. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt - nach dem unbekannten Täter wird gefahndet.

