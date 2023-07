Nürnberg/Erlangen vor 1 Stunde

Nachruf

Er begann seine Karriere beim 1. FC Nürnberg: Ex-Bundesligastürmer ist tot

Ex-Bundesligastürmer Klaus "Boxer" Täuber ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Der gebürtige Franke war bekannt für seine harte Spielweise und spielte vier Jahre für den 1. FCN. Mit seinen Toren war er in der Saison 1977/78 maßgeblich am Aufstieg des Clubs in die Bundesliga beteiligt.