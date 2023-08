Nürnberg: Neues Café-Restaurant "Laurentius" im Lorenzer Pfarrhof

Ungewöhnliches Konzept : "Biblische Rezepte" im Schatten der Kirchtürme

: "Biblische Rezepte" im Schatten der Kirchtürme Rostbratwürstchen und Lammhacksuppe: Speisekarte mit fränkisch-orientalischer Küche

"Laurentius" am Lorenzer Platz - Start kam verspätet

Am 3. Juli 2023 eröffnete das neue Café-Restaurant "Laurentius" im Lorenzer Pfarrhof in Nürnberg. inFranken.de sprach mit einem der Verantwortlichen über das ungewöhnliche Konzept und den bisherigen Erfolg des Betriebs.

"Laurentius" in Nürnberg: fränkisch-orientalisch Küche im Pfarrhof

"Wir haben unseren Schwerpunkt auf eine fränkisch-orientalische Küche gesetzt", erklärt Carsten Speidel, Geschäftsführer des gemeinnützigen Unternehmens "CHANCEN gastro" und einer der Verantwortlichen des "Laurentius". Um dem eigenen Hintergrund als Tochterunternehmen der Nürnberger Stadtmission, aber vor allem auch dem Standort im Lorenzer Pfarrhof gerecht zu werden, ließ man sich bei einigen Speisen aus der Bibel inspirieren: "Um dem Pfarrhof zu entsprechen, haben wir die biblischen Rezepte mit in die Speisekarte aufgenommen. Gleichzeitig wollten wir durch die fränkischen Gerichte, wie unsere Baggers, der Stadt Nürnberg Rechnung tragen", verrät Speidel. Aus diesem Gedanken heraus sei das besondere Konzept des "Laurentius" entstanden.

Je nach Lust und Laune können sich die Gäste nach einem Blick auf die Speisekarte etwa zwischen altfränkischer Kartoffelsuppe und orientalischer Lammhacksuppe entscheiden. Wer mal etwas anderes als die bewährten Nürnberger Bratwürstchen mit Sauerkraut probieren will, kann sich vom zwölfköpfigen Team des "Laurentius" auch einfach einen libanesischen Couscous-Salat servieren lassen. Nicht nur in der Küche, auch in der Gestaltung der Räumlichkeiten verschmelzen im "Laurentius" zwei Welten zu einer: "Wir bieten den Gästen im Innenbereich zwei Räume, der eine ist im orientalischen, der andere im fränkischen Stil eingerichtet", erläutert Speidel. Rund 50 Plätze gebe es dort, während die Terrasse bis zu 35 Besuchern einen "wunderschöner Ausblick" auf die Kirche St. Lorenz biete.

Seit der Eröffnung Anfang Juli sind nun bald zwei Monate vergangen, mit denen die Verantwortlichen laut Speidel "sehr zufrieden" seien: "Wir haben viele positive Rückmeldungen zum Service und dem offenbar gelungenen Ambiente bekommen". Um das Team in Ruhe einzuarbeiten, habe man im Vorfeld relativ wenig Marketing betrieben, doch mittlerweile verbreite sich der Name des Restaurants offenbar immer schneller, auch in den sozialen Netzwerken. Wenn du die besten Nürnberger Restaurants kennenlernen willst, gibt es bei uns die im Google-Ranking beliebtesten Wirtshäuser, Lokale und Gaststätten zum Nachlesen.

Neues Café-Restaurant an der Lorenzkirche - Start kam verspätet

Nicht nur die Küche des "Laurentius", sondern auch die dahinter stehende "CHANCEN gastro GmbH" zeichnet eine Besonderheit aus, denn bei ihr handelt es sich um ein Inklusionsunternehmen. Wie Geschäftsführer Speidel erklärt, beschäftige die "CHANCEN gastro" zum großen Teil Schwerbehinderte: "Gut die Hälfte des Teams im Pfarrhof sind Menschen mit Schwerbehinderung". Neben dem "Laurentius" stehe unter anderem auch die Kantine der Nürnberger Agentur für Arbeit sowie das Restaurant "Lina" in Nürnberg-Langwasser unter der Leitung des Unternehmens.

Vor einigen Jahren habe sich dann die Möglichkeit auf eine neue Aufgabe eröffnet: "Der Nürnberger Pfarrhof St. Lorenz war rund 15 Jahre in Planung, vor vier Jahren begannen die Überlegungen zu einem Restaurant. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet und uns für den Standort angeboten", so Speidel. Da sich ein Start während der Corona-Pandemie voraussichtlich schwierig dargestellt hätte, erfolgte die Eröffnung des Café-Restaurant "Laurentius" letztendlich erst in diesem Sommer. Auch das Restaurant "Annette's Buddla's" eröffnete diesen Sommer in Nürnberg, laut der Inhaberin soll es dort "kein Gericht über 12,50 Euro" geben.

Währenddessen startete das Nürnberger Herbstvolksfest mit zahlreichen Attraktionen und Fahrgeschäften. Mehr Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung findest du auf unserer Lokalseite.