Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (10. August 2021) gegen 11.30 Uhr in Schwabach gekommen, wie die Polizeiinspektion Schwabach am Mittwochmorgen (11. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach wurden dabei drei Personen verletzt.

Ein 73-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen in der Limbacher Straße stadteinwärts unterwegs und hielt an der Ampelkreuzung bei Rot an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er erst langsam an, beschleunigte allerdings plötzlich sehr stark. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Auto und schob dieses gegen eine Hauswand.

Folgenschwerer Unfall in Schwabach: Drei Menschen nach Frontalzusammenstoß verletzt

Der 72-jährige Fahrer dessen und seine 74-jährige Ehefrau wurden dadurch mittelschwer verletzt, wie die Polizei berichtet, und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der 73-jährige Unfallverursacher musste vor Ort reanimiert werden und kam anschließend ebenfalls in ein Krankenhaus. Es war nicht auszuschließen, dass der Mann den Unfall nicht überleben würde, weshalb ein Gutachter zum Unfallort gerufen wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann eine internistische Ursache als Auslöser des Verkehrsunfalls nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Autos, sowie der Hauswand wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.