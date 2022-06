Flughafen Nürnberg: Reisende erlebten Chaos am Pfingstwochenende

Reisende erlebten am Pfingstwochenende Störung am Gepäckband : Nina kommt ohne Koffer im Urlaub an

: Nina kommt im Urlaub an Diesen Schadensersatz erhielt sie von Reiseveranstalter und Airline

erhielt sie von Flughafen kein direkter Ansprechpartner für Entschädigungen

Der Flughafen Nürnberg musste sich um Pfingsten einem großen Shitstorm von Urlauber*innen stellen. Das Gepäck der Fluggäste von insgesamt zehn Flügen blieb in Nürnberg, während sie am Urlaubsort ankamen. Nina (Name von Redaktion geändert) musste mehrere Tage ihres einwöchigen Rhodos-Urlaubs auf ihre Koffer verzichten. Als sie und ihre Begleitung die Hoffnung schon aufgegeben hatten, tauchten sie dann doch auf. Der Schadensersatz indes war wenigstens ein kleiner Trost.

Update vom 24. Juni 2022: Nach Chaos am Flughafen Nürnberg endet Urlaub doch "sehr, sehr glücklich"

Der lang ersehnte Pfingsturlaub von Nina und ihrer Begleitung hätte stressfreier verlaufen können. Sie und viele andere Leidtragende ärgerten sich über die Ungewissheit, wann ihre Koffer endlich ankommen. Sie hätten nur das Nötigste gekauft, da sie zunächst nicht wussten, ob sie die Kosten erstattet bekommen, so Ninas Schilderung damals. Da die Koffer nicht verschwunden waren, sondern nachgeflogen werden sollten, habe sie gegenüber ihrer Airline Smartlynx nur angegeben müssen, wie der Koffer aussieht, welche Marke er hat und in welchem Hotel sie wohnen.

"Am Mittwoch früh haben wir die Hoffnung aufgegeben, dass die Koffer noch kommen, denn viele Reisende haben auf Facebook angegeben, sie hätten die Koffer erhalten", so Nina. "Wir sind daraufhin in die Stadt gefahren, um für die kommenden Tage Klamotten zu kaufen. Am Mittwochabend um halb acht standen auf einmal die Koffer da. Wir waren sehr, sehr glücklich und die letzten beiden Tage mit den Koffern waren wirklich schön."

Der Reiseveranstalter habe ihnen 25 Prozent der Kosten ihrer Pauschalreise pro Tag ohne Koffer zurückerstattet. Die Airline habe ihnen per Mail versichert, dass sie die Kosten für die notwendigsten nachgekauften Produkte bald überweist. Täglich habe die Reiseleiterin Nina sehr gut beraten, wofür sie sehr dankbar sei. Fluggäste finden auf der Seite der Verbraucherzentrale wichtige Hinweise zu ihren Rechten.

Erstmeldung vom 7. Juni 2022: Flughafen Nürnberg erlebt Gepäckstau - Flugzeuge starten ohne Koffer

Am Samstagfrüh (4. Juni 2022) um 5 Uhr sollte das Flugzeug von Nina und ihrer Begleitung nach Rhodos starten. Doch es kam anders, als geplant: "Es war von Anfang an ein totales Chaos. Die Schlangen am Check-in waren ewig lang", zeichnet sie nach. Am Beginn des Laufbands, wo das Gepäck gewogen wird, hätten sich "die ganzen Koffer gestapelt, weil sie nicht weitergefahren sind." In regelmäßigen Abständen sei die Durchsage zu hören gewesen, dass der Check-in wegen Gepäckstaus 15 Minuten länger dauern werde.

"Wir waren recht weit vorne in der Schlange und standen trotzdem über zwei Stunden am Check-in. Da war die Laune gleich schon sehr schlecht", so Nina. Flughafen-Sprecher Christian Albrecht erklärt inFranken.de, dass das hohe Aufkommen an Reisenden durch den Ferienbeginn und zusätzliche, "kurzfristig nachkoordinierte Flüge" eine Störung der Sortieranlage ausgelöst habe. Das Flughafenpersonal habe zunächst versucht, das Problem schnell wieder zu lösen, doch letztlich konnten insgesamt 1700 Gepäckstücke nicht nach Plan transportiert werden. Engpässe und lange Wartezeiten hätten sich durch das gesamte Wochenende gezogen.

Nach der Sicherheitskontrolle habe Nina über eine Durchsage gehört, dass der Flug nach Faro ohne Gepäck starten würde. Für ihren Flug habe sie zunächst noch Hoffnung gehabt. Eine knappe Stunde hätten die Passagiere im Flugzeug nach Rhodos auf den Start gewartet. "Dann informierte uns der Pilot, dass wir auch ohne Gepäck abheben werden. Dann war das Chaos groß." Denjenigen, die auf das Gepäck angewiesen waren, sei geraten worden, auszusteigen. Nina und ihre Begleitung seien sitzen geblieben und mit dreieinhalb Stunden Verspätung in den Urlaub gestartet. "Es konnte uns nicht garantiert werden, wann das Gepäck nachkommt."

Reisende beklagen mangelnde Information - Flughafen kein direkter Ansprechpartner

Auf Facebook informierte der Flughafen Nürnberg über den Verlauf des Problems, entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und liefert noch am Dienstag (7. Juni 2022) die Koffer teilweise über Alternativflughäfen nach. Die Nachlieferung gestalte sich jedoch laut Albrecht nicht einfach, da die folgenden Flugzeuge auch mit Gepäck beladen seien und Lücken gefunden werden müssten. Hunderte wütende Kommentare richten sich seitdem an das Flughafen-Team: "Wir warten seit drei Tagen auf unsere Koffer. Nichts, null Info. Der Urlaub ist gelaufen. Wir mussten fast die Hälfte unseres Budgets für Kleidung und Hygieneprodukte ausgeben. Kind todunglücklich", schreibt eine Urlauberin am Montag (6. Juni 2022).

Auch Nina und ihre Begleitung hätten Ersatzkleidung kaufen müssen, jedoch nur das Nötigste, da sie nicht wisse, ob sie die Kosten ersetzt bekommen. Letztlich komme die Airline für die Kosten auf, so die Information am Dienstag. Tatsächlich sei der Nürnberger Flughafen nicht der richtige Ansprechpartner in puncto Entschädigung: "Wir haben keine direkte Beziehung zu den Passagieren, denn diese haben einen Vertrag mit der Airline im Falle einer Individualreise oder dem Reiseveranstalter bei einer Pauschalreise geschlossen." Auch in der jetzigen Situation seinen diese Instanzen die richtigen Adressaten. Der Flughafen spreche dann mit der Airline, aber nicht direkt mit der Kundschaft.

Die Fluggesellschaft habe gegenüber Nina jedoch auf das Problem des Flughafens Nürnbergs verwiesen und nach eigener Aussage nichts mit der Sache zu tun. Am Lost-and-Found-Stand in Rhodos habe man sie gebeten, die Reiseleitung zu kontaktieren und ihr Hotel für die Nachlieferung einzutragen. Hier an der Rezeption frage sie täglich nach ihren Koffern, bleibe noch bis zum Samstag (11. Juni 2022) und hoffe, nicht vor ihrem Gepäck wieder nach Hause zu fliegen. Im Nachhinein wünscht sie sich, sie hätte mehr in ihr Handgepäck gepackt. Vor allem Reisenden mit Kindern oder Leuten, die auf Medikamente angewiesen sind, legt sie dies ans Herz. Unterdessen arbeitet der Flughafen Nürnberg weiterhin daran, den Rest der Koffer zu verladen.