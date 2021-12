Ryanair in Nürnberg: Die Billigfluggesellschaft Ryanair will am Nürnberger Flughafen expandieren. Die größte "Low Cost-Fluggesellschaft" will schon Ende März 2022 eine neue Basis eröffnen: Zwei fest stationierte Flugzeuge und 13 neue Strecken sollen einen "Meilenstein auf dem Weg zur Rückkehr auf unseren Erfolgskurs" markieren, wie Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe bekannt gibt.

Mit den Billigflügen von Ryanair sollen schon im Sommer 2022 insgesamt 27 Reiseziele angeflogen werden. Ryanair CEO Eddie Wilson hoffe, dass dadurch nicht nur für eine bessere Anbindung gesorgt, sondern der Tourismus und das Wachstum in der Region gefördert wird und Nürnberg sich dadurch von der Pandemie erholen kann. 200 Millionen US-Dollar investiert Ryanair in die Expansion und schafft am Nürnberger Flughafen dadurch 60 direkte Arbeitsplätze.

Ryanair in Nürnberg: Diese 27 Reiseziele sind mit Billigflügen erreichbar

"Die neu stationierten Flugzeuge der Ryanair werden das Streckennetz am Flughafen Nürnberg deutlich bereichern", schwärmt Hupe. Er betont den "ausgewogenen Mix an europäischen Städteverbindungen, touristischen Zielen rund um das Mittelmeer und für Familienbesuche in Mittel- und Osteuropa". Aber auch Nürnberg solle von den neuen Fluganbindungen profitieren, wenn die neuen Router Besucher aus ganz Europa nach Nürnberg und Nordbayern bringen.

Diese Ziele steuert Ryanair im Sommer 2022 an:

Alicante

Banja Luka (neu)

Bologna

Budapest

Brindisi

Cagliari (neu)

Chania (neu)

Dublin (neu)

Faro (neu)

Girona (neu)

Ibiza (neu)

London

Lyiv (neu)

Madeira Funchal (neu)

Mallorca

Malaga

Neapel

Korfu

Krakau

Thessaloniki

Palermo

Porto

Sofia (neu)

Tallinn (neu)

Valencia (neu)

Venedig (neu)

Zadar

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König freut sich über das Engagement von Ryanair und hält fest: "Unsere Region ist ein attraktiver Luftverkehrsstandort." Das sei das richtige Signal zum Durchstarten, um auch hoffentlich schnell die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu überwinden. Nach dem Lockdown im letzten Jahr hat Ryanair weiter investiert und will nun über 670 neue Strecken einführen.