Flughafen Nürnberg mit absoluter Neuheit - "als weltweit erster Flughafen"

Flughafen Nürnberg mit Weltpremiere: "Als weltweit erster Flughafen haben wir einen vollelektrischen 'Surface Friction Tester' in Betrieb genommen", schrieb der Airport Nürnberg am Donnerstag (31. August 2023) in einer öffentlichen Mitteilung. Das Fahrzeug hat ein fünftes Rad und fährt die Start- und Landebahnen ab.

Wozu ist das Auto da und wie kam es zu der Weltpremiere? inFranken.de hat Antworten erhalten.

Flughafen Nürnberg verweist auf "wichtige Information für Piloten" - Auto kann fünftes Rad absenken

"Mit einem 'Surface Friction-Tester' können die Reibungswerte der Start- und Landebahn gemessen werden. Die Reibungswerte und somit auch die Bremsleistung können durch Gummiablagerungen, Nässe, Schnee oder Eis vermindert werden, und dies ist eine wichtige Information für die Piloten", erklärt ein Pressesprecher auf Anfrage. Der Flughafen hat sein Flugangebot kürzlich wieder aufgestockt: "Nicht nur für Urlauber attraktiv": Airline eröffnet Basis am Airport Nürnberg - neues Mittelmeer-Direktziel.

Auch der Flughafen Hannover besitzt solch einen Wagen für die Sicherheit der Flugzeuge und führt in einem Video weiter aus, wozu es das fünfte Rad gibt. Dieses werde bei der Fahrt abgesenkt und ein Computer könne durch die gewonnen Daten ermitteln, wie der Zustand der Fahrbahn ist. Mit einem Wassertank im Fahrzeug könne auch eine Wasserlandung simuliert werden. Der Nürnberger Pressesprecher fügt hinzu: "Die Daten werden je nach Bedarf an die Verkehrsaufsicht, die Flugsicherung und Piloten übermittelt."

Das Nürnberger Fahrzeug sei zu regelmäßigen Testfahrten und bei bestimmten Wetterereignissen wie Starkregen unterwegs. Zuvor habe der Flughafen ein Modell aus dem Jahr 1993 besessen. "Nachdem die Ersatzteilbeschaffung für das Vorgängerfahrzeug schwierig geworden war, wurde die Neubeschaffung beschlossen. Da der Flughafen bemüht ist, seine Fahrzeugflotte nach und nach auf E-Mobilität umzustellen, war das auch hier die Vorgabe. Daraufhin wurde auf Veranlassung des Airport Nürnberg erstmals ein solches Spezialfahrzeug auf E-Basis entwickelt und gebaut", erfährt die Redaktion. Das Vorgängerauto bleibe dem Airport Nürnberg jedoch weiter als Ersatzfahrzeug erhalten. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du in unserem Lokalressort.