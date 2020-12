Am Samstagabend (12. November 2020) ist ein Einfamilienhaus in Feucht-Moosbach in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, um zu löschen. Wie die Polizeiinspektion Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, hat es bei dem Brand zwei leicht Verletzte gegeben.

Die beiden Personen erlitten durch starken Qualm eine Rauchvergiftung und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr würde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt werden, heißt es. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt.