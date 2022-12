Feucht: Realschule wird von Winter-Welle überrollt

250 Schüler fehlen an einem Tag im Unterricht

an einem Tag im Unterricht Auch viele Lehrer von Erkrankungen betroffen

Grippe, Corona, RS-Virus, Erkältung: Der Winter 2022 stellt Betriebe, Behörden und Bildungseinrichtungen nach zwei Jahren Pandemie erneut vor große Herausforderungen. Grund dafür sind nur zum Teil schwere Verläufe - problematischer ist der massive Krankheitsausfall. Den hat nun auch die Realschule in Feucht erlebt - wo an einem Tag 250 Schüler und Schülerinnen im Unterricht fehlten.

Viele Schüler und Lehrer an Realschule Feucht krank - Schulleiter mit erstaunlicher Vor-Corona-Berechnung

Das Ganze ereignete sich Ende November, wie Schulleiter Christian Schütz gegenüber inFranken.de erzählt. Jeder vierte der rund 1000 Schüler und Schülerinnen meldete sich krank - "darunter natürlich auch die, die sich tagsüber schlecht fühlen und dann abholen lassen", so Schütz. Auch 10 von 83 Lehrern und Lehrerinnen seien krank gewesen.

Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder weitgehend normalisiert, so der Schulleiter. "An so einem Tag geht es mit dem Stoff eben etwas langsamer, wenn zum Beispiel in einer Klasse zehn Schüler fehlen." Bei den Lehrern und Lehrerinnen hingegen könne man hingegen nur von "einer gewissen Relativierung sprechen, mit der der Unterricht wieder im normalen Maß organisiert und durchgeführt werden kann".

Schütz und das Kollegium hätten sich nach dem hohen Ausfall zusammengesetzt, um die Lage mit den Wintern vor Ausbruch der Corona-Pandemie zu vergleichen. "Dabei hat sich gezeigt, dass die Situation gar nicht so ungewöhnlich ist. Wir hatten vor Corona jedes Jahr jeweils eine Welle, die zu der Jahreszeit durchrauschte, rund 200 fehlende Schüler waren durchaus üblich, jetzt sind wir etwas drüber", so das erstaunliche Ergebnis.

"Schwierige Situationen" in den kommenden Jahren - Realschuldirektor äußert Befürchtung

Was das Fehlen von Lehrern und Lehrerinnen angeht, habe man Glück, weil man durch ein Programm der Staatsregierung erst zusätzliches Personal bekommen habe, so Schütz. "Wir können das mit unseren Kräften gut auffangen."

Allerdings bewege man sich beim Thema Lehrermangel "in den kommenden Jahren auf schwierige Situationen zu". Das liege daran, dass es am Nachwuchs mangele und bei vielen Lehrern und Lehrerinnen der Ruhestand anstehe.

Aktuell aber komme man mit der Krankheitswelle noch gut zurecht. Homeschooling oder Ähnliches werde an der Realschule in Feucht nicht wieder nötig sein, so der aktuelle Stand. "Das spielt keine Rolle, wir können den Betrieb ohne Probleme aufrechterhalten", so Schütz.