Am vergangenen Samstag (04. September 2021) wollte in 53-jähriger VAG-Mitarbeiter in Nürnberg eine Jugendgruppe in der U3 am Bahnhofsplatz kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass ein junger Mann keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag (05. September 2021) berichtet, kam es anschließend zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der junge Mann dem Kontrolleur unvermittelt ins Gesicht schlug.

Der 53-Jährige wurde zudem mit dem Hinterkopf gegen die Scheibe der U-Bahn geschleudert und seine Brille wurde beschädigt. Das Trio flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Kontrolleur wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.